شكرا لقرائتكم خبر عن كامل أبو على ناعيا وحيد حامد: حتة من قلب مصر ورحيله كسر قلوبنا كلنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى رجل الأعمال والمنتج السينمائى البارز كامل أبو على، الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، الذى رحل عن عالمنا فجر اليوم عن 76 عاما، إثر أزمة قلبية اضطرته لدخول العناية المركزة بأحد المستشفيات قبل يومين.

وقال كامل أبو على، إن مصر فقدت برحيل الكاتب الكبير وحيد حامد واحدا من أبرز رموزها ومبدعيها، وصانع الدراما الأكثر ثراء وتأثيرا طوال نصف القرن الأخير، بعدما سطّر تاريخا ناصعا من الأعمال المهمة والملهمة، والمواقف الوطنية والإنسانية المدافعة عن قيم الحداثة والتنوير والتصدى للتطرف والإرهاب والأفكار الظلامية.



كامل أبو على وحرمه السيدة فايزة مع الكاتب الكبير وحيد حامد

وأضاف المنتج البارز باكيا: "وحيد حامد حتة من قلب مصر، وحيد أكبر من كاتب وسيناريست، وحيد مثقف ومناضل وصاحب مبدأ، والنهارده قلوبنا كلنا انكسرت برحيله، وخسارتنا أكبر من إننا نوصفها، جزء كبير من روحنا ووعينا وذاكرتنا الحلوة بيدبل النهارده وإحنا بننعى وحيد حامد وبنشيع جنازته وناخد فيه العزاء".

وتابع كامل أبو على حديثه، مؤكدا أنه فخور بالعلاقة الإنسانية والفنية التى جمعته بالكاتب الكبير وحيد حامد، وبالمسيرة الفنية الناصعة التى صنعها سيناريست مصر الأبرز طوال أكثر من 50 عاما، ملأ فيها الدنيا فنا وإبداعا بأكثر من 80 عملا، وحقق نجاحات لا يُمكن أن يدانيها أحد فى السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة، وخاض معارك مصر المصيرية بقوة وثبات، متصديا للإرهاب والتطرف، وداعما للتنوير والأخوة الإنسانية، ورافعا راية الثقافة المصرية عالية فى المنطقة والعالم.

واختتم رجل الأعمال والمنتج البارز كامل أبو على حديثه بالقول: "وحيد هرم من أهرامات مصر، وحبة لؤلؤ ونور فى عُقد القوة الناعمة المصرية، وإذا كان مشهد النهاية فى رحلته اتكتب النهارده، هيفضل شريط أعماله منور على شاشة الحياة طول الزمن.. الله يرحمك يا وحيد، ويصبر قلوبنا وقلب مصر على رحيلك".