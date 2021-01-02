عمرو سلامة يصل مسجد الشرطة بالشيخ زايد لتشييع جثمان وحيد حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
وصل المخرج عمرو سلامة، منذ قليل، مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لتشييع جثمان السيناريست الراحل وحيد حامد.
وتوفي صباح اليوم السبت، الكاتب والمؤلف الكبير وحيد حامد، إثر أزمة قلبية حادة، تعرض لها مؤخرا، ودخل على إثرها غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات
يذكر أن وحيد حامد أحد أشهر نجوم الكتابة في مصر والعالم العربي، تعاون مع كبار نجوم التمثيل والإخراج، قدم للسينما عشرات الأفلام المميزة والمهمة، اعتاد الدخول إلى عش الدبابير، بمناقشة المسكوت عنه دائمًا.
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