محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تصوير- هاني رجب:
التف عدد كبير من مشيعي جنازة السيناريست وحيد حامد، حول أرملته الإعلامية زينب سويدان، فور وصولها لمكان الجنازة، لمواساتها.
وظهرت زينب متشحة بالسواد، مرتدية الكمامة وقناع بلاستيكي واقي، ونزلت من سيارتها وذهبت حيث يتواجد جثمان وحيد، لتلقي النظرة الأخيرة عليه.
كان المخرج مروان حامد، نجل وحيد وزينب أعلن خبر وفاة والده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أيام من دخوله المستشفى والعناية المركزة، ويتم الآن تشييع جثمانه من مسجد الشرطة في الشيخ زايد.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| زوجة وحيد حامد ونظرة وداع أخيرة لجثمانه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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