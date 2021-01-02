وزيرة الثقافة ومحمد العدل يصلان مسجد الشرطة لتشييع جثمان وحيد حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تصوير- هاني رجب

وصلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والمنتج محمد العدل، منذ قليل، مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لتشييع جثمان السيناريست الراحل وحيد حامد.

وتوفي صباح اليوم السبت، الكاتب والمؤلف الكبير وحيد حامد، إثر أزمة قلبية حادة، تعرض لها مؤخرا، ودخل على إثرها غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات

يذكر أن وحيد حامد أحد أشهر نجوم الكتابة في مصر والعالم العربي، تعاون مع كبار نجوم التمثيل والإخراج، قدم للسينما عشرات الأفلام المميزة والمهمة، اعتاد الدخول إلى عش الدبابير، بمناقشة المسكوت عنه دائمًا.

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