وحيد حامد.. ذهب إلى المدرسة الابتدائية "حافي القدمين" وخاف أن يضربه محمود مرسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

لم يكن ينتمي لأسرة فنية، أو يعمل أحد أفرادها في عالم الكتابة، فأسرته التي كانت تعيش في الزقازيق، بعيدة كل البعد عن الفن، لكنه أحب القراءة، من خلال خال له، كان حاصلًا على الابتدائية القديمة، ويحب قراءة الروايات، وكان هو يقص الصور ويحتفظ بها، ويرجع حبه للأدب إلى أمين المكتبة في المدرسة الإعدادية التي كان يدرس بها، إذ طلب منه أن يساعده في تبويب المكتبة، ليبدأ قصة عشق مع القراءة، هو الكاتب الكبير وحيد حامد الذي غادرت روحه عالمنا صباح اليوم السبت 2 يناير.

ولد وحيد في يوليو عام 1944، وعاش حياة بسيطة في بداية عمره، ففي المرحلة الابتدائية كان مثل أقرانه من التلاميذ لا يرتدون الأحذية، "كنا بنروح الدرسة حفاة وإحنا في ابتدائي"، وفي الإعدادية كان الطريق بين قريته ومدرسته حوالي 2 كيلو متر يمشيها على قدميه، ورغم ذلك كان يعتبر هذا المشوار هو الأهم في حياته.

يحكي وحيد للناقد طارق الشناوي في كتاب "الفلاح الفصيح" الذي أصدره مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ضمن برنامج تكريم الكاتب الكبير في الدورة الـ42، يحكي أنه التحق في المرحلة الإعدادية بمدرسة اسمها شنبارة، وهي نفس المدرسة التي درس فيها الفنان الراحل أحمد زكي. بدأ يستعير كتابا تلو الآخر من المكتبة لدرجة أنه استعار يومًا 21 كتابا دفعة واحدة، وفي نفس المرحلة عرف طريقه إلى لكتابة عبر القصة القصيرة.

أراد والده أن يصبح الابن معلمًا، وفكر في إلحاقه بمدرسة المعلمين، لكن نصيحة من أمين المكتبة جعلته يتراجع عن فكرته، وأنقذت مستقبل وحيد، الذي شارك بعد فترة في مسابقة نظمها نادي القصة في القصر العيني برئاسة يوسف السباعي، وفاز بالمركز الخامس، ما اعتبره اعترافا بموهبته، وبدأ من وقتها التردد على القاهرة لحضور الندوات التي تُقام في نادي القصة بحضور كبار المفكرين والأدباء.

بعد التحاقه بكلية التجارة، سمع جملة من الكاتب الكبير نجيب محفوظ جعلته يختار الانتقال إلى كلية الآداب، وهي "لو كنت أعرف إني حكون كاتب مكنتش درست فلسفة وكنت درست أدب"، وجاء انتقاله إلى هذه الكلية سرًا، إذ كانت فكرة الالتحاق بكلية الآداب أمرًا مرفوضا في قريته بأكملها بعدما التحق بها أحد الشبان، وقال ذات مرة أثناء وجوده في البلد "مفيش ربنا"، فاعتقد أهل القرية وقتها أن كلية الآداب تخرج أناسا كفرة.

بدأ احتراف الكتابة مبكرًا وحقق نجاحات كبيرة بالعمل في الإذاعة، وكانت له برامج، ومن أعماله وقتها "من الجاني" و"الحل إيه".

بسرعة كبيرة تعاون وحيد مع كبار النجوم، وبدأ اسمه يتردد بعدما كتب مسلسلا للإذاعة قرأه الفنان الراحل محمود مرسي، وطلب أن يرى مؤلفه، هنا تردد وحيد فقد كان يسمع أن مرسي إذا لم يعجبه حوار ضرب المؤلف، لكنه تشجع وذهب ليجد مقابلة ودودة من مرسي، لتجمعهما علاقة صداقة بعد ذلك.

وتنطلق رحلة وحيد حامد في عالم الكتابة، ويصبح أهم سيناريست عرفته السينما المصرية، بعدما قدم لها: "طائر الليل الحزين"، "الإنسان يعيش مرة واحدة"، "غريب في بيتي"، "الهلفوت"، "البريء"، "التخشيبة"، "حد السيف"، "رجل لهذا الزمان"، "المنسي"، "اللعب مع الكبار"، "كل هذا الحب"، "الراقصة والسياسي"، "الإرهاب والكباب"، "كشف المستور"، "النوم في العسل"، "اضحك الصورة تطلع حلوة".

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