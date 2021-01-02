"ادعوا له بالرحمة".. مصطفى قمر ينعى وحيد حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان مصطفى قمر، الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت، إثر أزمة قلبية حادة، تعرض لها مؤخرا، ودخل على إثرها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

نشر "قمر" صورة للكاتب وحيد حامد، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، علق :" البقاء لله ربنا يجعل مثواه الجنة ويصبر أهله والجميع الاستاذ وحيد حامد في ذمة الله ربنا يرحمه ادعوا له بالرحمة والمغفرة".

تشيع جنازة السيناريست والكاتب والمؤلف الكبير وحيد حامد، عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

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