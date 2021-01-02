قبل وفاته.. وحيد حامد: لم أنتظر منصب ولا جاه.. وبعت نفسي لخدمة الناس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كان حضوره في ندوة تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بالدورة الـ42، بمثابة الوداع، حكى خلالها الكاتب الكبير وحيد حامد الكثير من تفاصيل مشواره الفني، وسمع رأي الجمهور في أعماله، وشهادات الفنانين الذين تعاونوا معه، وقال إن طوال مشواره الفني، لم يُدخل قرشا بيته إلا من قلمه، ولم يتكسب أي شيء إلا بجهد حقيقي.

وأضاف وحيد: "معملتش حساب لحد، ومكنتش مستني حاجة من حد لا عطية ولا منصب ولا جاه، بعت نفسي لخدمة الناس وعشت وسطهم، وباخد المشكلة من جواهم وأعيد طرحها على الناس بدون حسابات".

وطلب في نفس الندوة من جهاز الرقابة على المصنفات الفنية أن يمنحوا حرية أكبر للإبداع "عايز أقول نفكها شوية، ونفتح الشبابيك عشان الناس تتنفس وكل واحد يقول اللي عنده".

وحيد حامد رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت بعد صراع مع المرض، ومن المقرر تشييع جثمانه ظهر اليوم من مسجد الشرطة في الشيخ زايد.