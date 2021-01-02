يسرى نصر الله: خسارة وحيد حامد تتجاوز إحساس الحزن

نعى المخرج يسري نصر الله الكاتب الراحل وحيد حامد، بكلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

ودّع يسرى الراحل وحيد حامد بحزن شديد، قائلاً:"مافيش كلام يقدر يعبر عن إحساسي بخسارة وحيد حامد. حزن؟ أكيد. بس هي حاجة بتتجاوز الإحساس بالحزن. زي فقدان بوصلة أو فقدان توازن. واحد كان بيديني إحساس بالقوة لما يكتب فيلم أو مسلسل ويتعمل وألاقي فيه كل إللي بيوجعني ويوجع ناس كتيرة.

وألاقي الموهبة المهولة إللي بيحكي بيها الحاجات دي ويبقى مبهج، وذكي، ولامع، ودمه خفيف. حاسس بالدنيا وحاسس بالناس.

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وتابع قائلاً:"واحد وفي لأصدقائه، ووفي لكل الناس إللي حبت أعماله ومواقفه. واحد دخل في وجدان الناس بموهبته وفنه.

وغصب عن أي حد كان وحيد بيلاقي الطريقة إللي شغله وفنه يشوفوا النور. فنه وموهبته وكرمه عملوله أصحاب كتار

جدا.وعملوله أعداء طبعا، كان بيعرف يسحقهم أو على الأقل يحيدهم بفروسيته.

وختم حديثه قائلاً:"وحيد يمكن آخر واحد من الفنانين والمثقفين الكبار إللي موهبتهم وإحساسهم بالناس كانت أقوى من أي قمع. نوع من الفنانين إللي عاش زمن فيه الموهبة والفروسية يتعمل لهم ألف حساب. زمن كان لسة بيشوف وبيسمع. مع السلامة ومعاك كل الحب يا وحيد. يا أستاذ وحيد حامد.".

يذكر ان الراحل وحيد حامد، قد توفى فجر اليوم إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة عن عمر يناهز الـ76 عاماص، وسيتم اقامة صلاة الجنازة من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.