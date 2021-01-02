أشرف زكي ناعيًا وحيد حامد: وداعا يامن علمتنا واسعدتنا

نعى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، السيناريست الكبير وحيد حامد الذي رحل عن عالمنا اليوم، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
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وكتب "زكي" عبر حسابه قائلًا: " وداعا يامن علمتنا واسعدتنا"، وتفاعل جمهوره ومحبوه معالمنشور متمنيين للراحل الرحمه والمغفرة.
يشار إلى أن كان رحل عن عالمنا فجر اليوم، السبت، الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، عن عمر يناهز الـ 77 عاما، إثر أزمة صحية، وذلك بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة بأحدمستشفيات القاهرة.
وكان الكاتب والسيناريست الكبير تعرض الخميس، لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج، ومن المقرر تشييع تشييع الجنازة ظهر اليوم السبت، من مسجد الشرطة فى مدينة الشيخ زايد.
يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي، برئاسة المنتج محمد حفظي، كرم الكاتب وحيد حامد، في دورته الثانية والأربعين، إذ نال جائزة الهرم الذهبي، وسلمها له المخرج شريف عرفة على المسرح.
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