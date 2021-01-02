أحمد مراد ناعيًا وحيد حامد: أشكرك على تاريخك الملهم لكل جيلي

نعى المؤلف أحمد مراد، السيناريست الكبير وحيد حامد الذي رحل عن عالمنا اليوم، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

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وكتب "مراد" عبر حسابه قائلًا: أستاذي المحترم وحيد حامد، أشكرك على تاريخك الملهم لكل جيلي، أشكرك على الصمود في مواقفك المشرفة،

أشكرك على كل ما تعلمته منك، وأشكرك على صديق العمر الذي أنجبته مروان حامد.. البقاء لله وحده".

وكان رحل عن عالمنا فجر اليوم، السبت، الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، عن عمر يناهز الـ 77 عاما، إثر أزمة صحية، وذلك بعد تدهور حالته

الصحية ودخوله العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.

وكان الكاتب والسيناريست الكبير تعرض الخميس، لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج، ومن المقرر تشييع تشييع الجنازة ظهر اليوم السبت، من مسجد الشرطة فى مدينة الشيخ زايد.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي، برئاسة المنتج محمد حفظي، كرم الكاتب وحيد حامد، في دورته الثانية والأربعين، إذ نال جائزة الهرم الذهبي، وسلمها له المخرج شريف عرفة على المسرح.