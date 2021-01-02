إدوارد ناعيًا وحيد حامد: الله يرحمه من عظماء مصر

حرص الفنان إدوارد على نعي السيناريست الكبير وحيد حامد الذي رحل عن عالمنا اليوم، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".

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وكتب "إدوارد" في تغريدة عبر حسابه قائلًا: "الله يرحمه ويصبر اسرته من عظماء مصر"، وتفاعل جمهوره

ومحبيه مع المنشور متمنيين للراحل الرحمة والمغفرة.

رحل عن عالمنا فجر اليوم، السبت، الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، عن عمر يناهز الـ 77 عاما، إثر أزمة صحية، وذلك بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة بأحد مستشفيات

القاهرة.

وكان الكاتب والسيناريست الكبير تعرض الخميس، لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج، ومن المقرر تشييع تشييع الجنازة ظهر اليوم السبت، من مسجد الشرطة فى مدينة الشيخ زايد.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي، برئاسة المنتج محمد حفظي، كرم الكاتب وحيد حامد، في دورته الثانية والأربعين، إذ نال جائزة الهرم الذهبي، وسلمها له المخرج شريف عرفة على المسرح.