معلومات لا تعرفها عن السيناريست الراحل وحيد حامد

رحل عن عالمنا فجر اليوم، السبت، الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، عن عمر يناهز الـ 77 عاما، إثر أزمة صحية، وذلك بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.

وكان الكاتب والسيناريست الكبير تعرض الخميس، لأزمة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى بشكل سريع لتلقي العلاج، ومن المقرر تشييع تشييع الجنازة ظهر اليوم الأحد، من مسجد الشرطة فى مدينة الشيخ زايد.

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وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" لمتابعيها معلومات لا تعرفها عن السيناريست وحيد حامد:-

- عُرف بتقديمه لأعمال اجتماعية ذات بعد سياسي تناقش قضايا المجتمع المصري.

- عمل مع عدد من المخرجين منهم سمير سيف، شريف عرفة وعاطف الطيب، و حاز عن أعماله على عدة جوائز.

- في 2020 حاز جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42.

- بدأ بكتابة القصة القصيرة والمسرحية في بداية مشواره الأدبي، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما حيث قدم عشرات الأفلام و المسلسلات.

- أيضا يقوم بكتابة المقال السياسي والاجتماعي في أكثر الصحف انتشارا، ويحظى بجمهور واسع من القراء و كذلك أشرف على ورشة السيناريو بالمعهد العالي للسينما لمدة أربع سنوات، متتالية أخرج منها عدد من أفضل كتاب السيناريو الحاليين.

- ولد بقرية بني قريش مركز منيا القمح محافظة الشرقية، مصر.

- زوجته الإعلامية زينب سويدان رئيس التليفزيون المصري سابقا، ووالد المخرج السينمائي مروان حامد.