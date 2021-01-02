وفاة الكاتب المصري الكبير وحيد حامد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي، السبت، الكاتب المصري الكبير وحيد حامد عن عُمر يناهز 77 عاماً، إثر أزمة صحية.

وكان حامد قد نُقل قبل أيام إلى غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات، بعد تدهور حالته الصحية، إثر تعرضه لأزمة قلبية، فضلاً عن معاناته من متاعب بالرئة.



وحيد حامد أحد أشهر نجوم الكتابة في مصر والعالم العربي، تعاون مع كبار نجوم التمثيل والإخراج، وقدم للسينما عشرات الأفلام المميزة والمهمة.

تم تكريمه في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي انقضت فعالياتها قبل أيام، وحصل على جائزة "الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر"، وذلك تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من خمسة عقود، قدم خلالها للجمهور المصري والعربي، أكثر من 40 فيلماً، ونحو 30 مسلسلاً تلفزيونياً وإذاعياً.