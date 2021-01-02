شكرا لقرائتكم خبر عن آخر كلمات وحيد حامد: "كنت شديد الإخلاص للكلمة اللى بكتبها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ادتونى عمر جديد واستمرارية، وحب ودعم من اللى أنا شايفه، وأنا كنت شديد الإخلاص للكلمة اللى بكتبها، ومفيش كلمة كتبتها إلا وأنا حاطت فى ذهنى الناس اللى عايش وسطهم وده أترد ليا فى الآخر"، هذه آخر كلمات الكاتب الكبير وحيد حامد، الذى رحل عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض، خلال ندوته الأخيرة له بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42 الشهر الماضى.

ومن المنتظر أن يُشيع الجثمان إلى مثواه الأخير بعد ظهر اليوم، من مسجد الشرطة فى مدينة الشيخ زايد.

يُذكر أن وحيد حامد من مواليد يوليو 1944 فى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقام بالقاهرة منذ العام 1963 لتبدأ رحلته الفنية التى أضافت عشرات الأعمال المهمة إلى سجلات السينما والدراما، أبرزها أفلام: طائر الليل الحزين، وغريب فى بيتى، والبرىء، والراقصة والسياسى، والغول، والهلفوت، والإرهاب والكباب، واللعب مع الكبار، واضحك الصورة تطلع حلوة، وسوق المتعة. ومسلسلات: البشاير، والعائلة، والدم والنار، وأوان الورد، والجماعة.

ولاقت أعمال المؤلف وحيد حامد إعجابا من كافة المحافل المحلية، والدولية و حاز عنها على عدة جوائز، وآخرها في فى 2020 حاز جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42.

بدأ بكتابة القصة القصيرة والمسرحية فى بداية مشواره الأدبي، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما حيث قدم عشرات الأفلام و المسلسلات.