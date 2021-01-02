شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عرفة وعمرو سلامة ينعيان وحيد حامد: التعازي للفن وللشعب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى المخرج عمرو عرفة الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، الذى توفى فجر اليوم السبت، عن عُمر يناهز 77 عاما، بعدما وافته المنية فى العناية المركزة بأحد المستشفيات إثر أزمة صحية اضطرته قبل أيام لدخول المستشفى، وكتب عرفة عبر حسابه بموقع "تويتر": "إنا لله وإنا اليه راجعون الصدق والأمانة والوطنية عناوين لا تفارق قلم وحيد حامد الله يرحمك يا أعز الناس.. أسألكم الفاتحة لوحيد حامد".



عمرو عرفة

في حين كتب المخرج عمرو سلامة عبر حسابه بموقع "تويتر" : "فقدت مصر وحيد حامد.. التعازي لأسرته وللفن ولجمهوره وللشعب المصري والعربي".



عمرو سلامة

ومن المنتظر أن يُشيع الجثمان إلى مثواه الأخير بعد ظهر اليوم، من مسجد الشرطة فى مدينة الشيخ زايد.

يُذكر أن وحيد حامد من مواليد يوليو 1944 فى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقام بالقاهرة منذ العام 1963 لتبدأ رحلته الفنية التى أضافت عشرات الأعمال المهمة إلى سجلات السينما والدراما، أبرزها أفلام: طائر الليل الحزين، وغريب فى بيتى، والبرىء، والراقصة والسياسى، والغول، والهلفوت، والإرهاب والكباب، واللعب مع الكبار، واضحك الصورة تطلع حلوة، وسوق المتعة. ومسلسلات: البشاير، والعائلة، والدم والنار، وأوان الورد، والجماعة.

ولاقت أعمال المؤلف وحيد حامد إعجابا من كافة المحافل المحلية، والدولية و حاز عنها على عدة جوائز، وآخرها في فى 2020 حاز جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42.

بدأ بكتابة القصة القصيرة والمسرحية فى بداية مشواره الأدبي، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما حيث قدم عشرات الأفلام و المسلسلات.