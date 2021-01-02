شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى سمير غانم لحسن الرداد فى عيد ميلاده: سنة سعيدة يا عم الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة إيمي سمير غانم على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها النجم حسن الرداد الـ36، فهو من مواليد مثل هذا اليوم 2 يناير عام 1984، ونشرت إيمي صورة له عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة برسالة له قائلة: "أتمنى أن يكون عيد الميلاد هذا بداية عام مليء بالتوفيق والصحة الجيدة والسعادة عيد ميلاد سعيد يا عم الناس".



ايمي سمير غانم

فيما هنأته النجمة دنيا سمير غانم، الفنان بعيد ميلاده، عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "انستجرام، قائلة :"اسعد عيد ميلاد علي اخويا ، يارب ايامك كلها مليئة بالحب و السلام و النجاح".



دنيا سمير غانم

ومن ناحية أخرى، تعاقد النجم حسن الرداد على بطولة فيلم "تحت تهديد السلاح" بعد انسحاب الفنان هانى سلامة لأسباب غير واضحة، كما تم التعاقد مع الفنانة مى عمر على دور البطولة النسائية، كما سيتم التعاقد مع أبطال جدد خلال الفترة المقبلة استعداداً لانطلاق التصوير، كما يواصل مخرج العمل ماندو العدل في معاينة أماكن التصوير وترشيح أسماء من النجوم للمشاركة في الفيلم بجانب الرداد والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر.

وكانت آخر أعمال حسن الراداد في السينما فيلم "توأم روحي" وشاركته في بطولة العمل الفنانة أمينة خليل وعائشة بن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وتاليف أماني التونسي وإنتاج أحمد السبكي وإخراج عثمان أبو لبن، ودارت أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي حول قصة حب قوية بين حسن الرداد وأمينة خليل ووتواجهما العديد من المشاكل والعقبات التي تجعل من حبهم شيء مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.