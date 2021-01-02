أحمد مراد ناعيا وحيد حامد: "أشكرك على الصمود في مواقفك المشرفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعى المؤلف أحمد مراد، السيناريست والكاتب والمؤلف الكبير وحيد حامد، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت، إثر أزمة قلبية حادة، تعرض لها مؤخرا، ودخل غرفة العناية المركزة.

وكتب مراد، عبر حسابه على إنستجرام :"أستاذي المحترم وحيد حامد، أشكرك على تاريخك الملهم لكل جيلي.. أشكرك على الصمود في مواقفك المشرفة، على كل ما تعلمته منك، وأشكرك على صديق العمر الذي أنجبته مروان حامد.. البقاء لله وحده".

وحيد حامد رحل عن عمر ناهز ٧٧ عاما، ويعد أحد أشهر نجوم الكتابة في مصر والعالم العربي، تعاون مع كبار نجوم التمثيل والإخراج، قدم للسينما عشرات الأفلام المميزة والمهمة، اعتاد الدخول إلى عش الدبابير، بمناقشة المسكوت عنه دائمًا.

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