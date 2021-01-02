"وداعاً يا من علمتنا".. أشرف زكي ينعى السيناريست الكبير وحيد حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، السيناريست والكاتب والمؤلف الكبير وحيد حامد، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت، إثر أزمة قلبية حادة، تعرض لها مؤخرا، ودخل على إثرها غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات.

وكتب زكي، عبر حسابه على إنستجرام :" وداعا يا من علمتنا وأسعدتنا".

يذكر أن، وحيد حامد أحد أشهر نجوم الكتابة في مصر والعالم العربي، تعاون مع كبار نجوم التمثيل والإخراج، قدم للسينما عشرات الأفلام المميزة والمهمة، اعتاد الدخول إلى عش الدبابير، بمناقشة المسكوت عنه دائمًا.