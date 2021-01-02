نقابة المهن السينمائية تنعى السيناريست الكبير وحيد حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعت نقابة المهن السينمائية السيناريست الكبير وحيد حامد، الذي توفي صباح اليوم السبت 2 يناير بعد صراع مع المرض.

وجاء في بيان النقابة "(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي). ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية السيناريست الكبير وحيد حامد، ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان".

وكشف البيان عن موعد ومكان الجنازة، إذ من المقرر أداء صلاة الجنازة على الكاتب الراحل في ساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة ظهر اليوم.