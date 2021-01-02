تعرف على موعد ومكان جنازة وحيد حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تشيع جنازة السيناريست والكاتب والمؤلف الكبير وحيد حامد، عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ورحل وحيد حامد، عن عالمنا صباح اليوم السبت، إثر أزمة قلبية حادة، تعرض لها مؤخرا، ودخل على إثرها غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات.

يذكر أن وحيد حامد أحد أشهر نجوم الكتابة في مصر والعالم العربي، تعاون مع كبار نجوم التمثيل والإخراج، قدم للسينما عشرات الأفلام المميزة والمهمة، اعتاد الدخول إلى عش الدبابير، بمناقشة المسكوت عنه دائمًا.