المخرج محمد سامي ينعى السيناريست الكبير وحيد حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعى المخرج محمد سامي، السيناريست والكاتب والمؤلف الكبير وحيد حامد، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت، إثر أزمة قلبية حادة، تعرض لها مؤخرا، ودخل على إثرها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

وكتب سامي، عبر حسابه على إنستجرام: "‏الأستاذ وحيد حامد في ذمة الله.. أدعو له بالمغفرة والرحمة".

يذكر أن وحيد حامد أحد أشهر نجوم الكتابة في مصر والعالم العربي، تعاون مع كبار نجوم التمثيل والإخراج، قدم للسينما عشرات الأفلام المميزة والمهمة، اعتاد الدخول إلى عش الدبابير، بمناقشة المسكوت عنه دائمًا.