يظهر فيه صوت النبي.. The lady of heaven أول فيلم عن حياة فاطمة الزهراء يثير الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

منذ بدء الإعلان عن فيلم The lady of heaven، وأثير جدل كبير حول العمل في العالم الإسلامي بسبب قصته الجريئة، حيث يتناول حياة السيدة فاطمة الزهراء ابنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

"The lady of heaven سيدة الجنة فاطمة الزهراء" من إخراج جون ستيفنسون، وكان من المقرر طرحه ليلة رأس السنة الجديدة 2021، ولكن تم تأجيله دون إعلان السبب.

The Lady Of Heaven من تأليف رجل الدين الشيعي الكويتي ياسر الحبيب، والذي أُسقطت عنه الجنسية بسبب سبه صحابة النبي في 2010، ويعيش حاليا في العاصمة البريطانية لندن.

الفيلم تدور قصته في زمنين مختلفين، الأول في الحاضر، حيث تتصدى سيدة تُدعى "فاطمة" لإرهاب الجماعات الإرهابية، وتضحي بحياتها في سبيل ذلك، ويجد طفلها العراقي نفسه في منزل جدته العطوف التي تروي له القصة التاريخية للسيدة فاطمة ابنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ومعاناتها كضحية أولى للإرهاب ترمي بظلالها على القرن الحادي والعشرين.

ويظهر في فيلم "سيدة الجنة" تجسيد لأصوات كل من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ابنته السيدة فاطمة، لشرح أحداث هذه الفترة، كما تظهر الزهراء كـ"نور"، كما يُجسد العمل شخصيات أخرى من صحابة النبي، ومنهم بلال "مؤذن الرسول".

ويواجه الفيلم رفضا شديدا من قِبل علماء الشيعة تحديدا، حيث اتهمه الكثير منهم بضعف الخلفية الدينية، كما أن محتواه وصف بالتحريضي، ووضعه بعضهم في القائمة السوداء مع إطلاق التحذيرات من مشاهدته.

العمل يشارك في بطولته النجوم: راي فيرون ومارك أنتوني برايتون ودينيس بلاك وأوسكار جارلاند وطريس جارمان وأليكس لانيبيكون وأركان مانتيلا وهانا روز كاتون وأندرو هاريسون، و‏تخطت ميزانيته 15 مليون دولار.