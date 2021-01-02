ميرهان حسين تشوق جمهورها لأغنية جديدة مع محمد رحيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت الفنان ميرهان حسين، عن تحضيرها لعمل غنائي جديد مع الملحن والموزع محمد رحيم.

ونشرت ميرهان، صورة لها مع "رحيم" عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "مع العبقري محمد رحيم وإحنا بنحضر أغنيتي اللي هتسمعوها قريب إن شاء الله.. وقولنا ننزلكم فكرة لذيذة طلعت معانا وإحنا شغالين هاتشوفوها كمان شوية".

فيما نشر "رحيم" الصورة عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلّق: "وإحنا قاعدين بنحضر لسينجل جديدة جامدة جدا بصوت ميرهان حسين، وفجأة تظهر معانا فكرة حلوة إن شاء الله هننزلهالكوا كمان شوية، نتمنى إن شاء الله تعجبكوا ودي كده أول حاجة تنزل من شغلنا في 2021".

وشاركت ميرهان حسين في رمضان الماضي كضيف شرف في مسلسل "رجالة البيت"، بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني، وبيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، ومن إخراج أحمد الجندي.

كما شاركت ميرهان في مسلسل "ختم النمر"، بطولة الفنان أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، إسلام جمال، جميل برسوم، ومن تأليف وإخراج أحمد سمير فرج.