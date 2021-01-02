- 1/2
- 2/2
آخر تحديث: 2 - يناير - 2021 8:39 صباحًا
مسلة معدنية
افادت قناة CTV News، ان مسلة معدنية جديدة ظهرت بشكل غامض هذه المرة في مدينة تورنتو الكندية. وبحسب القناة التلفزيونية، ظهر الجسم المعدني الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 3.5 متر، بشكل غامض بالقرب من بحيرة أونتاريو صباح الخميس.
وأضافت القناة، أن الهيكل الجديد، يشبه في بنيته المسلات التي تم العثور عليها سابقا في أماكن أخرى على هذا الكوكب، ولا سيما في الصحراء في ولاية يوتا الأمريكية.
وأشارت القناة، إلى أن مجهولين، قاموا بتلطيخ المسلة المكتشفة في تورنتو، بطلاء ملون.
في فترات سابقة، ظهرت أجسام معدنية لامعة، في ألمانيا وهولندا والولايات المتحدة ورومانيا وبريطانيا وبوليفيا.
وكانت المجموعة الفنية الأمريكية The Most Famous Artis، قد زعمت بأنها هي من قام بتركيب الهيكل المعدني الغامض في الصحراء، في ولاية يوتا الأمريكية، وذلك بحسب “نوفوستي”.
كانت هذه تفاصيل خبر رصد مسلة معدنية جديدة في تورونتو! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.