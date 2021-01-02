بالفيديو.. بؤرة كورونا تحتفل بالعام الجديد بـ”الرقص والموسيقى”

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

حُرم ملايين الأشخاص حول العالم من الاحتفال بدخول العام الجديد وأجبروا على ابقاء في منازلهم بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا، ولكن في مدينة ووهان الصينية، مصدر الوباء، احتفل الآلاف بشكل طبيعي، دون تطبيق أدنى متطلبات الوقاية من المرض، وبلا تباعد اجتماعي، وفقا لما نقلته صحيفة “ديلي ميل”.

وتداولت مواقع مختلفة عبر شبكة الإنترنت أخبارا كثيرة عن احتشاد أهالي ووهان في احتفالات موسيقية مكتظة، بعد أن تجاوزت مدينتهم الجائحة.

ظهر أهالي ووهان خلال احتفالهم دون التزام بارتداء الكمامات في مواقع الاحتفالات المكتظة، حيث رقص الحاضرون بالقرب من بعضهم البعض.

وبحسب التقاليد المتبعة بهذه المناسبة، تجمع المحتفلون أمام مقر جمارك بلدة هانكو، وانتظروا دخول العام الجديد.

ومع دخول الثواني الأولى من 2021، أطلق أهالي ووهان البالونات واحتضنوا بعضهم البعض وهتفوا احتفالا بالعام الجديد.

وشارك أحدهم تغريدة على تويتر، قارن فيها بين ميدان “تايمز سكوير” الخالي في نيويورك، والحشود المحتفلة في ووهان.

ونشر آخر صورة تقارن بين ووهان في بداية الجائحة ووهان بداية العام الجديد.

وكانت ووهان قد خضعت لإغلاق صارم وتم عزلها عن بقية الصين في بداية الجائحة، إلا أن بؤرة الوباء لم تسجل أي إصابة محلية بالعدوى منذ يوم 10 مايو الماضي.