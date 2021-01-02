بوكيتينو يتولي قيادة “سان جرمان” قبل موقعة برشلونة

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

أفادت تقارير إعلامية عن وصول الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، إلى فرنسا استعداد لإعلانه كمدرب جديد لفريق باريس سان جرمان، عقب إقالة الأخير لمدربه الألماني توماس توخيل.

ومن المتوقع أن يشرف على أول جلسة تدريب لرفاق كيليان مبابي ونيمار غد الأحد، وذلك قبل أول مواجهة للفريق الباريسي في العام الجديد ضد سانت إتيان في 6 يناير الحالي.

وذكرت صحيفة “أس” الإسبانية أن بوكيتينو سيسعى إلى تعزيز صفوفه بلاعبين خلال سوق الانتقالات الشتوية، وهما

لاعب خط وسط توتنهام غير المرغوب فيه حاليا، ديلي آلي وكريستيان، ولاعب خط وسط إنترميلان، كريستيان أريكسون، الذي أصيب بخيبة أمل من قلة الفرص تحت قيادة أنطونيو كونتي بعد انتقاله إلى سان سيرو قادما من لندن.

ويتولى بوكيتينو تدريب باريس سان جيرمان وهو متأخر عن صدارة الدوري الفرنسي بفارق نقطة واحدة خلف فريقي ليل وليون.

وفي حال نجح في قيادة زعيم الأندية الفرنسية إلى الفوز بلقب الدوري، فسيصبح أول مدرب أرجنتيني يحصد ذلك اللقب منذ أن فعلها مواطنه، كانيجيا، مع فريق ستاد ريمس.

كما يمنح وصول بوكيتينو كرة القدم الفرنسية أول مدرب أرجنتيني لها منذ أن قاد مارسيلو بيلسا أولمبيك مرسيليا إلى المركز الرابع في موسم 2015.

ويحلم باريس سان جرمان بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع مدربه الجديد، وذلك بعد أن فشل في العام الماضي في الفوز بذلك اللقب لأول مرة في تاريخه عقب خسارته أمام بايرن ميونخ الألماني في النهائي بهدف مقابل لاشيء.

وفي حال تمكن الفريق الباريسي من الوصول إلى النهائي الأوروبي هذا الموسم، فستكون هي المرة الثانية لكلا من “نادي القديسين” والمدرب الأرجتنيني، إذ سبق لبوكيتينو أن قاد فريقه السابق توتنهام إلى نهائي أبطال أوروبا، ولكنه خسره أمام ليفربول.

تجدر الإشارة إلى أن باريس سان جرمان سيواجه برشلونة في الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا في الشهر القادم، وستكون مواجهة مثيرة خاصة وأن بوكيتينو يعد من “كارهي” العملاق الكتالوني