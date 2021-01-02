جينفر لوبيز خطفت الأنفاس في حفل “تايمز سكوير” ليلة رأس السنة

متابعة بتجــــــــــرد: أشعلت النجمة الأميركية جينفر لوبيز أجواء ليلة رأس السنة في تايمز سكوير في نيويورك، الساحة التي خلت من المحتلفين واقتصر الحاضرين فيها على طاقم العمل وبعض أفراد الطاقم الطبي، نتيجة الاجراءات الواقائية التي فرضها فيروس كورونا.

وقدّمت لوبيز البالغة من العمر 51 عاماً، وصلة غنائية استعراضية قبل حلول منتصف الليل وأطلّت بإطلالةٍ بيضاء بالكامل من توقيع فالنتينو. وسألت لوبيز الحضور الخجول الذي كان في الساحة “كيف تشعرون الليلة؟”.

وقبل انتهاء العام 2020 قالت لوبيزز “17 دقيقة و2020 ستنتهي، لقد نجحنا!” وتابعت “علّمتنا هذه السنة أن نشعر بالامتنان لما نملك ونُقدّر كل لحظة. لقد فقدنا الكثير من الأشخاص”.