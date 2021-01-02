شيرين عبد الوهاب تستقبل عام 2021 بـ “أرض الجمال”

متابعة بتجـــــــــرد: استقبلت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب عام 2021 بإطلاق أغنية جديدة لها بعنوان “أرض الجمال”، تهدف من خلالها للترويج للسياحة المصرية.

أغنية “أرض الجمال” من كلمات أمير طعيمة، والحان عمرو مصطفي، وتم إطلاقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بطريقة الفيديو كليب وتتضمن مشاهد من أبرز المواقع السياحية المصرية.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد وجهت معايدة خاصة لجمهورها بمناسبة حلول العام الجديد، فكتبت عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”: “كل سنة و انتوا طيبين و مع بعض و يا رب تتحقق كل حاجة تحلموا بيها السنة دي، وحشتوني”.

نفيد بالذكر أن شيرين عبد الوهاب كانت كشفت عن خططها الفنية لعام 2021، قائلة إنها ستطرح ميني ألبوم غنائي قريبًا، ورفضت الإفصاح عن أي تفاصيل خوفًا من تعطل مشروعها، مكتفية بوصفه أنه سيكون مفاجأة لجمهورها.

وعلى الجانب الدرامي أكدت شيرين أنها مستمرة في العمل على شخصيتها كممثلة، مشيرة إلى أنها تبحث عن مشروع جيد للدخول فيه.