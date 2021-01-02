شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فراج يحاول قتل ريم مصطفى فى مسلسل "الملك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صور الفنان محمد فراج مشهد محاولة قتل الفنانة ريم مصطفى خلال أحداث مسلسل "الملك"، للنجم عمرو يوسف المقرر أن يعرض فى موسم دراما رمضان المقبل، حيث يجسد فراج دور الصديق المقرب لعمرو وتتوالى الأحداث بينهما حتى يصبح الأخير ملك الهكسوس وهناك العديد من المفاجآت تكشفها حلقات المسلسل.

مسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، وتم التعاقد مع النجوم صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصرى، محمد علاء، ريم مصطفي، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.

"الملك" إنتاج شركة سينرجى، ويعد من أضخم انتاجات دراما رمضان 2021 ، حيث يتضمن العمل حروب وخيل وملابس وديكورات، ويتناول العمل قصة أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، كما يعد أول عمل فرعونى حقيقى للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعى.

ويعود عمرو يوسف للدراما الرمضانية بعد غياب عامين حيث قدم آخر مسلسلاته "طايع" في شهر رمضان من عام 2018، وشارك فى بطولته صبا مبارك وعمرو عبد الجليل وأحمد داش وسهير المرشدى ومى الغيطى وأحمد عبد الله محمود وعلى قاسم وسلوى محمد على ورشدى الشامى ومحمود حافظ وتأليف محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج عمرو سلامة.

ومن ناحية أخرى يشارك محمد فراج فى مسلسل "تقاطع طرق" للنجمة منى زكى والمقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل للمخرج تامر محسن ويشارك فى بطولته كل من الفنان سيد رجب والفنان محمد ممدوح، ويتزوج فراج من بطلة العمل بعد طلاقها من ممدوح وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق.