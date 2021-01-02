شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر ضيفة شرف فى فيلم "وقفة رجالة" مع ماجد الكدوانى وسيد رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر الفنانة سوسن بدر كضيفة شرف في أحداث فيلم "وقفة رجالة" بطولة ماجد الكدوانى وسيد رجب وبيومى فؤاد وشريف دسوقى، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائية خلال شهر يناير الجارى، حيث تواصل الشركة المنتجة عمليات الدعاية الخاصة بالعمل.

فيلم "وقفة رجالة" يشارك في بطولته محمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، ومن ضيوف الشرف صفاء الطوخى إيمان السيد وكذلك المطرب أبو الذى يغنى أغنية خلال الأحداث، والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف لجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

وفى سياق آخر تعاقدت سوسن بدر مؤخراً على المشاركة في بطولة مسلسل "بين السماء والأرض" سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج ماندو العدل وبطولة هانى سلامة، غادة عادل، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، أحمد بدير، ندى موسى، نورهان ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.