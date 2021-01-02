شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى فواز يجسد دور وزير شرير فى فيلم "أهل الكهف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان صبرى فواز دور وزير شرير خلال أحداث فيلم "أهل الكهف"، يحرض على القتل والعداوة بين محمود حميدة وخالد النبوى ويكون هناك العديد من المفاجآت طوال أحداث الفيلم، حيث بدأ صبرى تصوير مشاهده منذ أسبوع والتى جمعت بينه وبين النبوى وأخرون من النجوم.

وبدأ المخرج عمرو عرفة تصوير المشاهد الأولى من الفيلم الأسبوع الماضي، في مدينة الإنتاج الإعلامي، ويضم العمل 16 نجم ونجمة، هم محمود حميدة، مصطفى فهمي، غادة عادل، ريم مصطفى، صبري فواز، خالد النبوي، محمد ممدوح، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، محمد فراج، بسنت شوقي، أحمد عيد، أحمد فؤاد سليم، بيومي فؤاد، جميل برسوم، أحمد لوكسر، أحمد الشربيني.

فيلم "أهل الكهف"، مأخوذ عن رواية الكاتب والأديب الكبير توفيق الحكيم، وهو سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج وليد منصور.

وكشف صناع أهل الكهف عن البوستر الدعائى للفيلم قبل طرحه في دور العرض السينمائية، وذلك عبر حسابتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان آخر أفلام المخرج عمرو عرفة "آخر ديك فى مصر" عام 2017 الذى شارك فى بطولته هالة صدقى، ومى عمر، وانتصار، وأحمد حلاوة، وشيماء سيف، وملك قورة، وليلى عز العرب، ومحمد ثروت، ومحمد سلام، ومحمد على رزق، وآخرون، من تأليف أيمن بهجت قمر.