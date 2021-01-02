"فيك حتة مننا".. رسالة تركي الشيخ لأحمد حلمي بعدما استعاد ذكرياته الدراسية في جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، رسالة للفنان أحمد حلمي، بعدما استعاد ذكرياته مع مدرسته في جدة بالمملكة.

ونشر حلمي، صورة المدرسة عبر حسابه على موقع "تويتر"، وعلّق: "‏دي مدرستي في مدينة جدة بالمملكة.. ذكريات.. المدرسة كلها كانت بتدخل من الباب الكبير وأنا الوحيد اللي كنت بدخل من الباب الصغير اللي على اليمين ده، لأني دايما كنت باجي متأخر والباب الكبير بيكون اتقفل.. ذكريات تكسف".

ومن جانبه، علّق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة، قائلا لحلمي: "يبقى فيك حتة مننا يا نجم، وإن شاء الله نشوفك في المواسم وترجع إلى جدة نجم ونزور المدرسة أنا وأنت".

ورد حلمي على آل الشيخ قائلا: "أهم حاجة مندخلش من الباب الصغير اللي على اليمين، المملكة بلدي الثاني وأهلها أهلي وعلى موعد قريبا إن شاء الله يا أبو ناصر"، وعقب تركي: "تشرف أي وقت.. وممكن نطلع من فوق السور".

يذكر أن آخر أعمال أحمد حلمي فيلم "خيال مآتة" وشارك في بطولته: منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي ‏لبيب ‏وعبد الرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم ‏كمال ومن إخراج خالد مرعي‎.