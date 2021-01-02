رسالة لقاء الخميسي لمحمد عبد المنصف بعد تألقه أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي
وجهت الفنانة لقاء الخميسي، رسالة لزوجها لاعب الكرة محمد عبد المنصف، حارس مرمى وادي دجلة، وذلك بعدم قدّم مباراة مميزة أمام النادي الأهلي، والتي انتهت بالتعادل السلبي.
وشاركت "لقاء" صورة لها مع زوجها عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلّقت: "عاش أوسة متألق كعادتك".
واستغل فريق وادي دجلة غيابات الأهلي ليفرض عليه نتيجة التعادل الإيجابي بدون أهداف في اللقاء الذي أقيم مساء الجمعة على ملعب "ستاد we الأهلي السلام" ضمن حسابات الجولة الخامسة من الدوري المصري.
ونجح محمد عبدالمنصف في التصدي لأكثر من كرة تهدد مرماه لينتهي اللقاء بالتعادل.
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