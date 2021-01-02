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ليوناردو دي كابريو مرشح للعب دور سبايدرمان في دكتور سترينج 2
السبت 2 يناير 2021
تداول عدد من المواقع الخبرية أنباء عن انضمام الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو إلى الجزء الثاني من فيلم Doctor Strange (دكتور سترينج).
وفقًا لموقع "نيوز بايتس" الأمريكي، تدور مفاوضات مع الممثل الأمريكي للانضمام لفيلم مارفل المنتظر Doctor Strange in the Multiverse of Madness
وذكر الموقع، أن فيلم مارفل سوف يرتكز على فكرة السفر عبر الزمن، مما يفتح الباب أمام احتمالية وجود أكثر من شخصية سبايدرمان، وانضمام ممثلين لعبوا دور سبايدرمان سابقًا مثل أندرو جارفيلد.
ويرجح الموقع، أن يلعب دي كابريو دور سبايدرمان مقنع من عالم آخر، وذلك بعد عرض الدور على الممثل قديمًا من قبل المخرج جيمس كاميرون.
وحتى الآن، لم يؤكد الممثل الخبر، ولكنه أبدى انفتاحه على فكرة القيام بأدوار خارقة في لقاءات سابقة.
ومن المتوقع ظهور الممثل الأمريكي توم هولاند بدور سبايدرمان الأصلي كضيف شرف في Doctor Strange in the Multiverse of Madness.
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