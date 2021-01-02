شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر تجسد دور راقصة عجربة فى مسلسل "نسل الأغراب" مع السقا وكرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخوض الفنانة نجلاء بدر تجربة الدراما الصعيدية للمرة الأولى خلال مشوراها الفني من خلال مسلسل "نسل الأغراب" للمخرج محمد سامى وبطولة أحمد السقا وأمير كرارة والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث صورت نجلاء عدد من مشاهدها في العمل خلال الأيام الماضية.

وكشفت نجلاء بدر لـ"الخليج 365" أنها تجسد شخصية "غازية غجرية" تستقر مع قبيلتها في الصعيد مشيرة إلى أنها تتحدث للمرة الأولى باللهجة الصعيدية والتي وجدتها صعبة في البداية ولكنها تتدرب عليها كثيرا مع مصحح اللهجة المتواجد طوال تصوير مشاهد العمل.



نجلاء بدر

مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، نجلاء بدر، ادوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

وانضمت نجلاء بدر مؤخراً إلى أسرة مسلسل "بين السماء والأرض" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل أيضاً، سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج ماندو العدل وإنتاج سينرجى وبطولة هانى سلامة، غادة عادل، سوسن بدر، أحمد بدير، يسرا اللوزى، محمد ثروت، محمود الليثي، ندى موسى، نورهان.



الفنانة نجلاء بدر

يذكر أن نجلاء بدر يعرض لها حالياً مسلسل "لؤلؤ" مع مى عمر على قناة ON، وانتهت من تصوير فيلم "النهاردة يوم جميل" مع هنا شيحة وباسم سمرة وإخراج نيفين شلبى، وتشارك في بطولة فيلم "ليلة العيد" مع المخرج سامح عبد العزيز، وفيلم "المحكمة" إخراج محمد أمين.