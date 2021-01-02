شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات ضعيفة لفيلم "Monster Hunter" فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم "Monster Hunter" إيرادات ضعيفة في دور العرض الإماراتية حيث حقق إيرادات وصلت إلي 771 دولار أمريكى، وهو الفيلم الذي أثير حوله ضجة كبيرة حيث تم سحبه من دور السينما الصينية بسبب مشهد يُقال إنه افتراء عنصري، وذلك بعد اندلاع الجدل على الإنترنت في يوم افتتاح الفيلم من خلال تبادل المشهد ويقول المشاهدون الصينيون إنه "يهين الصين".

الفيلم ظهر لأول مرة رسميًا في دور السينما الصينية يوم 4 ديسمبر الماضي، إلا أنه حقق 5.19 مليون دولار فقط في اليوم الأول، وهو أمر جيد خاصة بعد ظهور المشاكل والجدل سريعًا.

وبدأت دور السينما في جميع أنحاء الصين بسحب الفيلم من قوائمها عندما اعتبر المشاهدون المحليون ما كان يقصد أن يكون لحظة مرحة في الفيلم بمثابة إهانة شديدة.

يعتمد الفيلم بشكل كبير على سلسلة ألعاب فيديو لعب والتي تحمل الاسم نفسه ، والتي طورتها شركة Capcom اليابانية، ولكن تم بيعها وتوزيعها في الصين بواسطة شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة Tencent ، والتي شاركت أيضًا في إنتاج الفيلم.