أشرار "إكس مِن" ينضمون إلى الجزء الثاني من كابتن مارفل

أشرار إكس من ينضمون إلى الجزء الثاني من كابتن مارفل

السبت 2 يناير 2021

أكدت مارفل إنتاج جزء ثانٍ من فيلم Captain Marvel (كابتن مارفل)، معلنة عن مفاجآت كثيرة في الفيلم المقبل، فيما يخص أبطال العمل.



كابتن مارفل هي جندية بالجيش الأمريكي، تدعى كارول دنفر، حصلت على قواها الخارقة بعد تعرضها لحادثة انفجار نووي، مما دفعها للانضمام إلى فريق أفنجرز، وتسخير جهودها لإنقاذ ضحايا الكواكب المجاورة.

وفقاً لموقع "سي بي أر" الأمريكي، حاربت كابتن مارفل أعداء كثر في مجموعة القصص المصورة الخاصة بها، منهم أبطال إكس من، مثل: ميستيك وروج، التي لعبت دورها الممثلة آنا باكوين.

وفي القصص المصورة، نجحت روج في سرقة قوى كابتن مارفل، بما في ذلك القدرة على الطيران، مما أدى إلى وقوع كابتن مارفل في غيبوبة.

ذكر الموقع، أن مارفل تناقش حاليًا احتمالية جلب متحولي إكس من إلى سلسلة كابتن مارفل 2، وتحديدًا شخصية روج.

وتابع، من المتوقع أن يتلاقى الأبطال الخارقون كأعداء في البداية مثلما حدث مع أبطال أفنجرز (أيرون مان وكابتن أمريكا)، قبل أن تجمع الصداقة بينهم ويتحولون إلى فريق واحد خارق.