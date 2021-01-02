شكرا لقرائتكم خبر عن Wonder Woman 1984 يحقق 24 مليون دولار أمريكى الصين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الأكشن والإثارة Wonder Woman 1984، إيرادات وصلت إلى 24 مليون دولار أمريكي في الصين، وكشف القائمون على الفيلم، عن هدفهم للربح بأكثر من طريقة وسط الإجراءات الاحترازية التي يفرضها فيروس كورونا، والتي ستعمل على خفض الإيرادات بشكل كبير نظرًا للإقبال الضعيف على دور العرض، لعدم الإصابة بالفيروس القاتل، وهو ما أجبر شركة الانتاج على طرح الفيلم عبر خدمة PVOD، قبل عرضه سينمائياً في المملكة المتحدة.
وكشفت شركةWarner Bros. Pictures، عن دقيقة تشويقية جديدة لـ فيلم Wonder Woman 1984، الذى يدور حول تقدم سريعًا إلى الثمانينيات حيث تجدها مغامرة الشاشة الكبيرة التالية لـ Wonder Woman تواجه اثنين من الأعداء الجدد: Max Lord و The Cheetah
الفيلم بطولة جال جادوت وكريس باين بطل سلسلة Star Trek، وروبن رايت الحاصلة على جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة فى المسلسل التليفزيونى House of Cards، ودانى هوستون والفيلم سيناريو وحوار ألان هاينبرج، وإخراج باتى جينكينز المرشحة لجائزة برايم لأفضل مخرجة عن مسلسل The Killing.
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