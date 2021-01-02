"مستنية ربنا يجمعنا".. دنيا عبد العزيز توجه رسالة لوالدتها الراحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
حرصت الفنانة دنيا عبد العزيز، على توجيه رسالة إلى والدتها الراحلة، مع بداية العام الجديد.
ونشرت دنيا، صورة لها مع والدتها، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "كل سنة وإنتي أحلى ما فيها.. كل سنة وأنا مستنية ربنا يجمعنا".
ورحلت والدة الفنانة دنيا عبدالعزيز، يوم ١٢ أبريل ٢٠٢٠، داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة.
وانضمت الفنانة دنيا عبدالعزيز، مؤخرا للمشاركة في بطولة مسلسل "اللي مالوش كبير"، والذي تشارك به في منافسات شهر رمضان 2021 المقبل، بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.
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