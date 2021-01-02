السوريون يودعون حاتم علي بـ"الدموع والزغاريد".. وهكذا علّقت نسرين طافش (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشفت الفنانة نسرين طافش، إن السوريين ودعوا المخرج الكبير الراحل حاتم علي، يوم الجمعة، بـ"بالدموع والزغاريد والأهازيج والتصفيق".

ونشرت طافش، فيديو من تشييع جثمان المخرج حاتم علي، وعلّقت عبر حسابها على موقع "تويتر": "‏هكذا ودعت دمشق حاتم علي.. بالدموع والزغاريد والأهازيج والتصفيق.. بالدعاء وبالحب.. هنيئا لك يا حاتم بلقاء ربك الرحيم.. وألهمنا الله أن نفهم حكمة قضاءه وقدره.. وداعا حاتم علي".

ووصل جثمان المخرج السوري الراحل حاتم علي، صباح الجمعة، لمطار دمشق، وتم تزيين عربات الإسعاف، بصور للمخرج حاتم علي، لنقله من المطار إلى مستشفى الشامي بسوريا، لحفظه في الثلاجة حتى دفنه.

وتوفي حاتم علي يوم الثلاثاء الماضي، بمصر نتيجة أزمة قلبية مفاجئة بفندق الماريوت، وتم نقله إلى مشرحة زينهم بالقاهرة لحفظ الجثمان، وتشريحه للشك في وجود شبهة جنائية قبل سفره إلى موطنه سوريا.

ومن المقرر أن يقام عزاء المخرج الراحل، على مدار 3 أيام السبت والأحد والإثنين القادمين، على أن يكون عزاء النساء من الثانية والنصف ظهرا إلى الرابعة والنصف عصرا، وبعدها عزاء الرجال من الساعة السابعة والنصف مساء وحتى التاسعة والنصف مساء، وذلك بصالة الحسن بأبو رمانة بسوريا.