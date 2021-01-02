شكرا لقرائتكم خبر عن مى القاضى تصور مشاهدها الأخيرة فى "الدايرة" وتنضم لـ"رهبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور الفنانة مى القاضي مشاهدها الأخيرة في مسلسل "الدايرة" مع أحمد صلاح حسنى والمقرر بدء عرضه على قناة الحياة في التاسعة مساء اليوم السبت، حيث يتبقى لها أيام معدودة وتودع العمل نهائياً والذي تجسد فيه شخصية فتاة خريجة الجامعة الأمريكية وتعمل بعد ذلك منظمة أفراح.

وقالت مى لـ"الخليج 365" أنها تنتظر عرض الحلقات الأولى من المسلسل خاصة وأنها تظهر فيه بشكل مختلف وتقدم شخصية بها العديد من التفاصيل وتمر بمراحل كما تتعرض لمواقف تغير مجرى حياتها خلال الأحداث، مشيرة إلى "الدايرة" هو عمل اجتماعي رومانسى لا يخلو من التشويق يتضمن العديد من العلاقات.



مى القاضى من مسلسل الدايرة

مسلسل "الدايرة" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، ومن تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد صلاح حسنى، إيمان العاصى، إيناس كامل، مى القاضى، محمد علاء، اسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، دنيا المصرى، مها أبو عوف، محمود حافظ، أمانى كمال وعماد رشاد.

وتعاقدت مى القاضي مؤخراً على المشاركة في بطولة مسلسل "رهبة" بطولة فتحى عبد الوهاب وأيتن عامر وميرهان حسين وأحمد صفوت وإخراج عادل الأعصر والمقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة، كما انتهت من تصوير دورها في فيلم "ساعة شيطان" بطولة باسم سمرة ومحمد عز وإسلام إبراهيم.