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فيديو.. تامر حسني يطرح كليب خليك فولاذي
السبت 2 يناير 2021
طرح النجم المصري تامر حسني فيديو كليب أغنية "خليك فولاذي" على موقع "يوتيوب"، ضمن ألبومه الذي يحمل الاسم نفسه.
أغنية "خليك فولاذي" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع رامي سمير، وميكس خالد سند، وماستر أمير محروس.
في سياق اَخر، انتهى تامر حسني من تصوير فيلمه الجديد "مش أنا" الذي يشاركه فيه البطولة حلا شيحة، ماجد الكدواني، حجاج عبدالعظيم، سوسن بدر، محمد عبد الرحمن، والعمل من إخراج سارة توفيق وقصة وسيناريو وحوار تامر حسني.
وتدور أحداث الفيلم حول حالة نفسية تصيب "حسن"، الذي يجسده الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، ويحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته.
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