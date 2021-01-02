شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صيام وابنته بسنت يهنئان جمهورهما بالعام الجديد بطريقة طريفة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان أحمد صيام وابنته النجمة بسنت صيام، جمهورهما بالعام الميلادى الجديد 2021، حيث شاركت بسنت صيام متابعيها ومعجبيها عبر تطبيق "تيك توك" مقطع فيديو طريفا، ظهرت فيه برفقة والدها الفنان أحمد صيام.

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وفى الفيديو، وجهت بسنت صيام سؤالا لوالدها قائلة: "ممكن حضرتك تقولنا رأس السنة بتمثلك إيه؟".. فيما رد الفنان أحمد صيام ساخرا: "إنتي عبيطة يا بت ولا إيه.. رأس سنة إيه وزفت إيه.. انتم مش داريانين بالناس؟!"، ثم اقتربت ابنته منه وقالا بصوت واحد: "كل سنة وانتم طيبين".



الفنان أحمد صيام

كما هنأ نجوم ومشاهير الفن الشعب المصري والأمة العربية والعالم بقدوم العام الميلادى الجديد 2021، مودعين العام 2020 بوصفه بـ"السنة الصعبة"، خاصة فى ظل جائحة فيروس كورونا، معربين عن تفاؤلهم بالعام الميلادى الجديد.



النجم أحمد صيام

وحرص النجم عمرو دياب على تهنئة جمهوره بالعام الجديد 2021، متمنيا الحظ السعيد للجميع، خلال تواجده فى دبى، حيث كتب الهضبة عمرو دياب، عبر حسابه الرسمى على تويتر: "عام جديد سعيد من مكان خاص جدا دبى، وداعًا لعام 2020 وحظ سعيد للجميع فى 2021".

فيما ودعت الفنانة نانسى عجرم عام 2020 برسالة إلى جمهورها، الخميس، كما هنأت معجبيها بالعام الميلادى الجديد 2021، حيث غردت عبر حسابها الرسمى على تويتر قائلة: "هالسنة كانت صعبة كتير علينا، كل شى حوالينا تغير، بس الأمل دايمًا أقوى بتمنى لكن سنة جديدة حلوة وفرح حقيقى نعيشو العمر كلو مع بعض".