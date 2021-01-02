شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى لـ فاهيتا: ربنا يخدك.. والأبلة لـ"الوليد": "متحكيش لماما حاجة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام المطرب اللبناني عاصي الحلاني بغناء "ياطيور بالعالى" بمشاركة نجلة "الوليد" وتفاعل الجمهور معهما بشكل كبير، وقالت أبلة فاهيتا خلال برنامج "الايف من الدوبلكس"،: "الواد وباباه زى السكر وأنت ياوليد مش عايز تتجوز تانى زى بابا"، ليرد عليها: "لا انا ممكن اتجوزعادى ".

وسألته فاهيتا: "انت كام سنة ياوليد " فأجابها "عشرين عاما " لتقول له "اموت في الوجوه الصاعدة " .

وقال الوليد نجل المطرب عاصي الحلانى خلال لقاء في برنامج "اللايف من الدوبلكس " والمذاع على قناة on، إن له عدد من الأغنيات الخاصة به وسيقوم قريبا بإطلاق أغنية باللهجة المصرية، مشيرا إلى أنه يعلم الأوقات التى يطلب من والده اى شيء قائلا "لازم شوية ذكاء ".

من جانبها قالت أبلة فاهيتا، للمطرب اللبناني عاصي الحلانى: "مخوفتش إنك اتجوزت أجمل واحدة في لبنان لأن الموضوع ده محتاج ثقة كبيرة في النفس، فرد عليها: طالما في حب متبادل وقناعة بين الطرفين مفيش حاجه تخوف، لترد عليه: "أنا المرحوم كان بيعانى من حلاوتى مر الشكوى"، وقال عاصى:"علشان كده مات انتى جبتيلوا مرض ربنا ياخدك ".

وقام عاصي الحلاني بغناء أغنية "وانا ماراق مريت “ليقوم نجلة الوليد بغنائها باللغة الإنجليزية، مشيرا الى أن ابنته ماريتا تتمتع بخفة الظل وكانت تستعد للمشاركة في أحد المسلسلات ولكن جائحة كورونا أدت إلى تأجيلة بعض الوقت.

وقام الوليد نجل المطرب عاصي الحلانى بغناء كلمات أغنية خاصة بفيروس كورونا على نغمات "اه لو لعبت يازهر".

وقالت فاهيتا في نهاية البرنامج للوليد نجل الحلانى "متحكيش لماما حاجة من اللى شفتها هنا".