شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة حماة آسر ياسين بعد تعرضها لوعكة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان آسر ياسين، وفاة والدة زوجته السيدة سها إبراهيم الوكيل بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة، حيث نشر صورة تجمعه بها عبر حسابه الرسمى على انستجرام معلقا :"توفت إلى رحمة الله تعالى حماتى الغالية والعزيزة مدام سها إبراهيم الوكيل بعد وعكة صحية شديدة.. برجاء قراءة الفاتحة على روحها الطاهرة".



آسر ياسين عبر انستجرام

وفي وقت سابق، أصيب الفنان آسر ياسين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث قال في لقاء تليفزيوني :"حسيت بالخطر لما مراتى سافرت لأمريكا وما حدش كان عارف العالم هيمشى ازاى".



آسر ياسين

وأضاف خلال حوار خاص ببرنامج يحدث في مصر مع الإعلامى شريف عامر: ما كانش في قلق عليا لما جالى كورونا وقعدت لوحدى في الجونة وهو كان برد بالنسبالى وكنت باكل فصين توم كل يوم، وقلت هخلى الكورونا تندم إنها دخلت جوايا، أنا ماشى مع ربنا وتراب الماس قعدت سنتين علشان أعمله ومرة قولنا تعالوا نصطاد ونشوف رزقنا في رأس السنة .