شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الهجوم على عفاف شعيب.. أشرف زكى يطالب بميثاق شرف يضمن احترام الفنانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الهجوم على الفنانة الكبيرة عفاف شعيب عقب تصريحاتها لتليفزيون الخليج 365، طالب الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، بميثاق شرف يضمن احترام الفنانين سواء من زملائهم أو من قبل الجمهور الذى يسبهم عند التصريح بأى شئ لا يلقى إعجابهم.

وقال الدكتور أشرف زكى لـ ”الخليج 365”، لابد أن يصرح الفنانين بما يريد، خاصة عندما يسأل عن ارائه فى القضايا الاجتماعية الإرشادية، دون المساس به أو الهجوم اللاذع عليه.

وكانت الفنانة الكبيرة عفاف شعيب قد واجهت هجوم غير مبرر من رواد السوشيال ميديا وإنتقاد لاذع من قبل بعض زملائها عقب تصريحاتها الأخيرة لتليفزيون الخليج 365.

وحلت مؤخرا الفنانة الكبيرة عفاف شعيب ضيفة على قسم الفن باليوم السابع، وتحدثت عن ذكرياتها مع بداية إرتداء الحجاب، ووفاة شقيقها وعلاقتها بالنجمة الكبيرة الراحلة شادية، وكذلك ذكرياتها مع النجم الراحل أحمد زكى منذ أن كانا زملاء فى المعهد العالى للفنون المسرحية، وكيف أنها ساهمت فى تقديمه لأولى بطولاته وغيرها من الأسرار المهمة.