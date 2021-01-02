شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى: والدى عزمنى على العشاء بعد قبولى فى كلية الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أكرم حسنى، عندما كنت أكتب رغباتى فى الثانوية العامة كان أبى يريد أن ألتحق بكلية الشرطة، وبالفعل قدمت واجتزت كل الاختبارات، إلى أن ظهرت النتيجة النهائية بنجاحى، وهنا عزمنى أبى على العشاء، وقال لى الاختيار الآن لا، ولكن وجدت فى عينيه نظرة تقول "عشان خاطرى اعمل كدا"، وحينها قلت له سأفعل ما تريد وفرح جدا بقرارى، وأشعر بأن الله عوضنى بنجاحى فى التمثيل؛ لأننى لم أرد أن أكسر خاطر والدى الذى كان دائما يفخر بى حتى فى أوقات تعبه.

وأضاف الفنان أكرم حسنى، أثناء استضافته فى برنامج السيرة التى تقدمه الإعلامية وفاء الكيلانى ويذاع على قناة DMC، عندما رسبت فى الثانوية العامة عدت للمنزل، وكانت أمى قد أعدت سمك مقلى، فجلست وتناولته وكأن شيئا لم يحدث حتى جاء بعض الجيران يواسونها على رسوبى، فأوصتنى بالاختفاء من أمامهم، وأمى كانت حاسمة بسبب غياب والدى وسفره للإمارات، وكانت دائما "تقرصنى من لباليبى".

وأكد الفنان أكرم حسنى، أنا لا أخاف من الحسد، ولكن كانت هناك فترة فى حياتى كلها مشاكل ولم أعرف السبب، فالكثير من المقربين قالوا لى إن نجمى خفيف، وبالمناسبة أنا ميولى ليست عسكرية، والعسكرية تعنى الانضباط، وأتذكر أول قصة حب كانت بنت الجيران، ولم أحب من بعدها إلا زوجتى، والسبب فى ذلك أن مفهوم الرومانسية عندى هو الحب والبحر فهو حب أفلاطونى ولم أجده، لذلك لم أخض تجارب حب.

من ناحية أخرى، يشارك النجم أكرم حسنى فى فيلم "العميل صفر"، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى مع بعض مشاهد الأكشن، حيث يجسد أكرم حسنى بطل الفيلم شخصية عميل، يعمل لمصلحة إحدى المنظمات السرية، ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية‪.

فيلم "العميل صفر" فكرة محمد سامى وأكرم حسنى وسيناريو وحوار وائل عبد الله ويشارك فى بطولته نيللى كريم، لبلبة، بيومى فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد آخر من الفنانين، ويسجل الفيلم تعاونا جديدا بين المخرج محمد سامى والنجم أكرم حسنى بعد تقديمهما حملة دعائية للتوعية بتحديد النسل والتى حققت نجاحاً كبيراً‪.

ويعود بذلك المخرج محمد سامى للسينما مجدداً بعد غياب دام لـ 3 سنوات، بفيلم "العميل صفر" بطولة الفنان أكرم حسنى، وذلك بعد غياب منذ أن قدم آخر أفلامه "تصبح على خير"، مع النجم تامر حسنى، وشارك فى بطولته مى عمر، نور اللبنانية، درة، محمود البزاوى، وخاض من خلاله تجربة التأليف السينمائية.