شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمود الليثى يغنى "بعدنا ليه" لـ حماقى على طريقته الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمود الليثى إنه من أشد المعجبين بأغانى النجم محمد حماقى، وأحبه كثيرا على المستوى الشخصى، وله العديد من الأغانى الناجحة جدا، وقدم له أغنية "بعدنا ليه" على طريقته الخاصة.

وأضاف الليثى، خلال حلوله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة مع الإعلامى عمرو الليثى، أن هناك عددا كبيرا من المطربين أتمنى تقديم ديو ناجح معاهم، منهم حكيم وتامر حسنى وجورج وسوف وشيرين وحبيب قلبى حماقى، متمنيا أن يكون هناك تعاون، ونجحت مع العسيلى فى أغنية "خاينة".

وعلى جانب آخر قال إن بينى وبين المطربة بوسى كيميا، وقدمنا أغانى ناجحة جدا.

وقال نجم الأغنية الشعبية محمود الليثى، إن عدوية تاريخ حافل ونجم كبير وهو صاحب مدرسة فى الغناء الشعبى، وكلنا استفدنا من نجاحه الكبير، ومهد الطريق لعدد كبير من المطربين ومنهم أنا، وعدوية سبب لكل مطرب فى العالم أنه ياكل عيش بأغانيه.

وأضاف الليثى، أن أى مطرب فى بداية مشواره يعتمد على أغانى عدوية ونجاحه.

وعقب عمرو الليثى بأن عدوية قال فى تصريح خاص إنه يحب محمود الليثى وطريقة غنائه.

وتابع محمود الليثى، عدوية هو الهرم والمدرسة، وكلنا مشينا وراه وتعلمنا منه الموال، وأكتر أغنية بحبها لعدوية زحمة وجوز ولا فرد، وله حفلة فى الكويت مبهرة وأشاهدها كثيرا.