"حماتي الغالية والعزيزة".. وفاة والدة زوجة آسر ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلن الفنان آسر ياسين، صباح اليوم السبت، عن وفاة السيدة سها الوكيل، والدة زوجته كنزي عبد الله.

ونشر ياسين، صورة تجمعه بزوجته ووالدتها عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتي الغالية والعزيزة مدام سها إبراهيم الوكيل، بعد وعكة صحية شديدة.. برجاء قراءة الفاتحة على روحها الطاهرة".

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان آسر ياسين السينمائية فيلم "صاحب المقام" مع الفنانة يسرا، تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإخراج محمد جمال العدل.

وحقق آسر ياسين نجاحا كبيرا في رمضان الماضي من خلال مسلسل "بـ100 وش" مع النجمة نيللي كريم والمخرجة كاملة أبو ذكري.