بعد صورتهما في دبي.. عمرو دياب يمازح راغب علامة بفيديو "يا أنت يا لأ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

شارك الفنان عمرو دياب، جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو يجمعه مع الفنان راغب علامة، خلال تواجدهما في دبي.

ويظهر راغب علامة في الفيديو وهو يقول للهضبة: "أنا قابلت عمرو دياب وقلت له يا عمرو يا أنا يا لأ"، بينما يرد عمرو وهما في نوبة ضحك: "خلاص يا أنت يا لأ يا راغب"، ثم يتبادلان التهاني على أعمالهما الأخيرة ويقدما التهنئة للجمهور بمناسبة حلول العام الجديد 2021.

ونشر دياب، الفيديو، عبر حسابه على موقع "تويتر"، وعلّق: "‏يا أنت يا لأ يا راغب‎.. مبسوط إني شوفتك يا حبيبي.. وسنة سعيدة عليك وعلينا جميعاً".

وكان راغب علامة، نشر صورة مع عمرو دياب، عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلّق: "لحظات مميزة معا بعد عام صعب مع صديقي العزيز.. تهانينا على نجاح بعضنا البعض.. ومبروك عمرو دياب على ألبومك الجديد يا أنا يا لأ".

ثم نشر دياب، صورته مع علامة، عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلّق: "سعيد دايماً بمقابلتك".

يذكر أن، الفنان عمرو دياب، طرح في نهاية 2020، أغنية "شكرا"، وهي عاشر أغنيات ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ"، من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع: وسام عبد المنعم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.